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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصايف الإسكندرية: نجل حسن يوسف نزل البحر في وقت عدم عمل المنقذين..فيديو

حسن يوسف ونجله
حسن يوسف ونجله

كشف الدكتور محمد عبدالرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، أن 3 شباب توفوا فجر اليوم بسبب نزولهم في أوقات خارج الأوقات المسموح فيها بالنزول مع تزايد المد والجزر، وارتفاع الأمواج وعدم تواجد فرق الإنقاذ.

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وذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ ثلاثة أيام  من إرتفاع الأمواج وسرعة الرياح وقوة السحب داخل المياه، متابعا: "جرى إتخاذ ما يلزم في هذا الصدد، وحذرنا من النزول  في الشواطيء الغربية  للاسكندرية على وجه التحديد وفي غير الاوقات الرسمية".

 

وعلق على وفاة نجل الفنان القدير حسن يوسف، قائلاً: "المرحوم نزل  في أوقات خارج الاوقات الرسمية، وفي وقت به موجات عالية من المد والجزر، وفرق الانقاذ موجودة بكل القرى السياحية".

 

وتابع خلال  مداخلة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  "ON": "شاطيء النخيل لم يشهد أية وفيات غرق   خلال الفترة الماضية بفضل البوابات والاسوار".

 

وأكد أن فرق الانقاذ متواجدة ومؤهلة طول الوقت  للقيام بدورها وتقوم بعمليات إنقاذ كثيرة على مدار اليوم، مناشداً المواطنن بالالتزام بالتعليمات وعدم النزول في أوقات معينة غير مسموح لها في النزول، وفرق الإنقاذ ينتهي عملها مع الغروب ولاينصح بالنزول في هذه الاوقات خاصة مع الساعات الاولى للصباح مع زيادة موجات  المد والجز".
 

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ارتفاع الأمواج الإعلامية لميس الحديدي الأرصاد الجوية المصايف في الإسكندرية الفنان القدير حسن يوسف الفنان حسن يوسف

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