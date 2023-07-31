أسباب تكرار العدوى والالتهابات عند الأطفال.. دكتور محمد الشايب يوضح

قال محمد الشايب، أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن التغيرات المناخية وإضطراب المناخ، له علاقة واضحة بتكرار العدوى وإصابات الاطفال، متابعا: فصل الصيف به عدة عوامل تساعد على انتقال العدوى بشكل أكبر.





وأضاف “محمد الشايب” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن العدوى المتكررة دليل على قوة الجهاز المناعي، وقدرته على مقاومة الفيروسات، منوها بأن العدوات المتكررة تساعد الجهاز المناعي وتقوية، ولكن ليس في كل الحالات.





وأوضح أنه لا يمكن أن نحمي الجسم من الالتهابات الفيروسية، وهناك عوامل تساعد على تدعيم الجهاز المناعي، مثل الفواكهة والمقويات.



واسترسل: من المتوقع أن يصاب الطفل بالعدوى والالتهابات طوال العام.