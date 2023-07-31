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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مش هرجع مصر تاني.. تفاصيل مكالمة مروان الشوربجي مع رئيس اتحاد الإسكواش

مروان الشوربجي
مروان الشوربجي

علق عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش، على إعلان الاتحاد الإنجليزي تجنيس مروان الشوربجي، بطل مصر في الإسكواش، قائلا: "مروان بلغي لكن بعد ما أخذ القرار".

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وأضاف عاصم خليفة رئيس اتحاد الإسكواش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أنا فوجئت جدا بالخبر، وصدمت من انضمام مروان الشوربجي إلى الاتحاد الإنجليزي".

 

وتابع: "مرضيتش أكلمه وقولت مش هيرد عليا، لكن لقيته هو بيكلمني بعدها بساعة، وقال لي أنا كنت متردد لكن أنا بمر بظروف وأنا فاضلي سنتين وأبطل إسكوانش وعايز أأمن مستقلي وأعيش حياة الاحتراف".

 

وتابع: "مروان كلمني وقالي مش راجع مصر تاني وهعيش في إنجلترا.. وقال لي أنا لا أشتكي من شيء، وأنا مقدر كل شيء، لكن هذا قرار شخصي"، موضحا: "مروان الشوربجي مكانش ناقصه حاجة لكن سقف طموحات الشباب لا ينتهي، مروان كان لديه راعي، ولا ينقصه شيء.. لكنه كان عايز يخوض التجربة".

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