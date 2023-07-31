رئيس الاتحاد المصري للاسكواش يكشف مفاجأة عن المكالمة الأخيرة قبل تجنيس الشوربجي

كشف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن المكالمة الأخيرة له مع مروان الشوربجي و بلغه بقراره للعب لمنتخب إنجلترا لظروف عائلية.

قال "خليفة"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار"، أنه تلقى مكالمة منه وقال له " كان لازم أكلمك و أعتذرلك لوقوفك بجانبي كتير، و مقدرتش أكلمك قبل أخذ القرار لقدرتك على التأثير في"، مكملا أن سبب هذا القرار أنه بعمر الـ33 و كان متبقي له فقط عامين بالملاعب وأراد أن يأمن مستقبله.

وأشار "خليفة"، إلى أن الشوربجي أصله من الإسكندرية و كان يشعر بالغربة عند نزوله للقاهرة و يقيم بأحد الفنادق، منوها إلى أن الأخر كان مقدما على الجنسية الإنجليزية منذ مدة طويلة.

وتابع، أنه غير قادر على أن يجري طموحات الشباب التي أصبح لا سقف لها، موضحا أن المقابل المادي الكبير كان أحد أهم أسباب انتقال مروان الشوربجي لإنجلترا، لافتا إلى أن مصر هي المتضرر الوحيد من انضمام اللاعبين المصريين بباقي الدول.