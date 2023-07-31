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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

مروان الشوربجي
مروان الشوربجي

أثار تجنيس المصري مروان الشوربجي نجم مصر للعبة الاسكواش لتمثيل انجلترا في المحافل الدولية جدلا واسعا في الأوساط الرياضية.  

يا أونكل أنا غير محمد| هكذا خدع مروان الشوربجي الاتحاد المصري بعد تمثيله إنجلترا في الاسكواش

مكمن الجدل تمثل فى خداع مروان الشوربجي الجميع بعدما أعلن فى وقت سابق رفضه لفكرة التجنيس وعدم تمثيل مصر في المحافل الدولية بلعبة الاسكواش.  

 

مروان الشوربجي يناقض نفسه 


في يوم 7 يونيو عام 2022 علق رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عاصم خليفة علي احتمالات تكرار مروان الشوربجي تجربة شقيقه محمد بتمثيل إنجلترا قائلا :"مروان الشوربجي "حاجة تانية" شخصية مختلفة تماما عن شقيقه.. وقال لي "يا أونكل أنا غير محمد".

ولمتابعة المزيد حول هروب مروان الشوربجي إلى انجلترا وخداعه رئيس الإسكواش المصري .. تابع الفيديو جراف التالي:

مروان الشوربجي الاسكواش انجلترا تجنيس الأوساط الرياضية

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