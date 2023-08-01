تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون إسرائيلون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، بإقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

كما احتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى، هويات المصلين من الشباب والفتيات، قبل السماح لهم بالدخول إليه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.