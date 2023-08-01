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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة الحسم أمام النصر.. سيناريوهات بلوغ الزمالك ربع نهائي البطولة العربية

مباراة الزمالك والشباب
مباراة الزمالك والشباب السعودي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

واقتنص فريق الشباب السعودي فوزه الأول ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بالتغلب على الزمالك (1-0)، سجله قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 44، وسط جدل تحكيمي واعتراضات من لاعبي الأبيض على صحة قرارات الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة.

وكان الزمالك انتصر في مباراته الافتتاحية بالبطولة العربية ضد الاتحاد المنستيري التونسي (4-0)، فيما تعادل الشباب مع النصر سلبيا في الجولة الأولى.

تقدم نادي الزمالك، باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الشباب السعودي، التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

وأعلن الزمالك التقدم باحتجاج رسمي لمنظمي البطولة العربية، ضد طاقم تحكيم المباراة، عقب انتهاء اللقاء بشكل مباشر بسبب أن الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة تسبب في توجيه نتيجة اللقاء لصالح الشباب السعودي.

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سيناريوهات بلوغ فريق الزمالك دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية

يمتلك فريق الزمالك فرصة كبيرة من أجل بلوغ ربع نهائي البطولة العربية للأندية فى مباراة الخميس أمام النصر السعودي .

ويتضمن السيناريو الأول فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو علي نظيره النصر السعودي بعد غد الخميس يضمن صعود الزمالك بأي نتيجة مباشرة الي دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية. 

السيناريو الثاني يشمل تعادل الزمالك أو الخسارة أمام نظيره النصر السعودي تعني الخروج من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات .

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وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.
 

الزمالك أوسوريو النصر السعودي الشباب السعودي الاتحاد المنستيري شيكابالا زيزو

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