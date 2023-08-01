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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: نتبنى قضايا المصريين بالخارج لتعزيز دورهم الوطني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس بوفد من المصريين بالخارج، ناقش الاجتماع عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بأوضاع المغتربين في الخارج.


أوضح اللواء طارق نصير للوفد، الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في التعامل مع المشكلات المجتمعية ومساهمته من خلال كوادره المنتشرة في المحافظات والمراكز والقرى والنجوع في حل تلك المشكلات مع الأجهزة المعنية.


وقال إن الحزب، اتخذ قرار بالإجماع بتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية.


وأشار نصير، إلى أن المصريين بالخارج جزء لا بتجزيء من النسيج الوطني لذا حرص حزب حماة الوطن علي الالتقاء بهم سواء في الداخل أو الخارج من أجل الاستفادة من خبراتهم في تنمية وطنهم وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تتسع وتستوعب جميع أبناء الوطن.


وأضاف أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة حول زيادة فرص الاستثمار والتصدير إلى الدول التي يعملون بها وكيفية التنسيق بينهم وبين الجهات المعنية للاستثمار وإقامة المشروعات بكافة أشكالها داخل الوطن الأم.


وأكد نصير، أن الحزب سوف يقوم بحملات توعية بالتنسيق مع شباب المصريين في الخارج لمواجه الإشاعات والحملات المغرضة التي تستهدف الدولة المصرية وزعزعه استقرارها،بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات المتفوقين علميا في كافة التخصصات التي تحتاجها مصر.


وشدد نصير على أهمية التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في الوقت الراهن من خلال تنظيم زيارات دورية للتعرف عن قرب علي تلك المشروعات.


وقدم وفد المصريين بالخارج الشكر لقيادات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي علي دعمهم لقضاياهم والعمل على حلها مع الجهات المعنية والتنفيذية.


وطالبهم من خلال لجانه النوعية وهيئته البرلمانية بتبني طلباتهم في تقديم تسهيلات لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية لجذب رؤوس أموال المصريين بالخارج.

 

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حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومي المصريين بالخارج المشروعات القومية

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