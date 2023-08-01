هل نشهد النيجر تدخل عسكري فرنسي قريبا؟.. فيديو

قال الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، تعليقا على إجلاء فرنسا وإيطاليا رعاياهم من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري، إنه لا يتوقع أن يحدث أي تدخل عسكري فرنسي في النيجر، معللا ذلك بأن أي تدخل عسكري سيزيد من الصورة السلبية عن فرنسا ليس في النيجر فقط وانما في دول الساحل والصحراء.



وأضاف أيمن سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور المذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc أن مالي وبوركينا فاسو اعلنوا في بيان عسكري ان أي تدخل عسكري في النيجر يعتبر إعلان الحرب عليهما، وبالتالي لو قررت فرنسا التدخل العسكري في النيجر ستدخل في حرب مع ثلاث، مشيرا الي البيئة الأمنية والسياسة في منطقة الساحل والصحراء وغرب افريقيا رافضة للوجود الفرنسي، وهناك مظاهرات ضد فرنسا ولكنها رفعت شعارات تدعوا روسيا لدعم النيجر ودول الساحل والصحراء .



وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن صورة فرنسا في المنطقة ليست إيجابية على الاطلاق، لأنه منذ استقلال غالبية دول الساحل والصحراء عام 1960، حاولت فرنسا ان تسيطر على هذه الدول من خلال مجموعة من الأدوات كلها لم تخدم شعوب هذه المطقة ، منها "اليورانيوم" ففرنسا تدفع للنيجر 3% فقط من قيمة اليورانيوم وتحصل الشركات التي تنقب عن اليورانيوم وتنقله إلى فرنسا على 97% من قيمته.

النيجر دولة غنية و فقيرة بنفس الوقت

وتابع، أنه بالرغم من أن النيجر دولة غنية بالموارد الأولية إلا أنها فقيرة للغاية ويصل معدل دخل الفرد في السنة كلها 400 دولار فقط وهو اقل معدل في العالم، ويعيش شعبها البالغ 25 مليون نسمة تحت خط الفقر رغم انها مترامية الأطراف وغنية باليورانيوم وممر لممرات الغاز القادمة من نيجيريا الي الجزائر والمغرب ومنه الي الاتحاد الأوروبي، وأيضا فإن رسوم العبور زهيدة جدا.

