أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في إسرائيل هزة ولن يصل للانهيار

نفى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصل الاضطرابات السياسية في إسرائيل إلى حرب أهلية او انقسام الكيان الإسرائيلي إلى دولتين أو جيشين، منوها بأن ما يحدث قد يحدث هزة ولكن لن يصل إلى انهيار، موضحا أنه رغم كل الخلافات الداخلية الا انه يمارس ديمقراطية، يخرج نصف مليون ليعترض يعتقل منهم 40، ويحدث اشتباك لثلاث اربع اشخاص لكن دون الوصول الي الانهيار كامل او الاشتباك بين الأجهزة الشرطية والمتظاهرين.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور المذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc الي أن اخطر ما في المرحلة الراهنة هو الاجتماع الذي سيعقدون قضاة المحكمة العليا الـ15، لمناقشة القرارات التي صدرت عن ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وابطال قانون المعقولية، فلو اقر القضاة ان القرارات باطلة وحكم نتنياهو بطل سيحدث صراع قانوني بين محكمة العدل العليا وبين نتنياهو صاحب السلطة التنفيذية.

الجميع يجتمع ضدنا

وأوضح أستاذ العلوم السياسية ان ما يحدث في اضطرابات في إسرائيل لا يؤثر على الفلسطينيين قائلا: الجميع يجتمع ضدنا، ولا أتوقع ان يحدث أي متغير يجلب خير او شر على فلسطين، في النهاية يوميا نحن نواجه شر الاحتلال .

