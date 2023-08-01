مصطفى عسل: مستقبل الإسكواش في خطر وما يحدث حرام

قال مصطفى عسل الرابع عالميا في الإسكواش، إن اللعبة الآن تواجه مشكلة كبيرة بسبب مشاكل داخلية متعلقة بالاتحاد تتمثل في قلة الدعم والاهتمام.

مصطفى عسل: خدت المركز الأول عالميا في سن واحد وعشرين سنة



وضرب مصطفى عسل مثالاً على ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "خدت المركز الأول عالميا في سن واحد وعشرين سنة وأنا أول من يحقق ذلك في هذا السن ورغم ذلك لم يكلمني أحد ليقول لي مبروك.. ويكفي أن آخر 16 شهر لعبتهم اتوقفت فيهم 8 شهور.

ووجه مصطفى عسل رسالة لرئيس الاتحاد: قائلاً: "حرام اللي بيحصل.. الاتنين اللي مشيوا في الإسكواش جرس إنذار.. وقد يكون لدينا جيل من النشائين خالي من إنجازات الجيل الذي يسبقه ويختفي احتلال مصر للمراكز العالمية في هذه اللعبة وقد يكون مستقبل اللعبة في خطر".

وحول تجنسه بجنسية أخرى أذا قدمت له الفرصة، قال: "أرفض ذلك".