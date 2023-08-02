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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، أن نادي الزمالك يستهدف بقوة ضم ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق والحالي لفريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع نظرائهم بنادي فيوتشر، من أجل ضم ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في حالة نجاح الزمالك في رفع عقوبة إيقاف القيد.

مجدي عبد الغني: الزمالك يستهدف ضم ناصر ماهر للرد على انتقال إمام عاشور للأهلي

وأضاف: "ويرغب الزمالك في الحصول على خدمات ناصر ماهر من أجل تدعيم مركز صانع الألعاب، ومن جهة أخرى الرد على صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي، خاصة أن ناصر ماهر يعد من أبناء القلعة الحمراء، لاسيما أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وافق على التفاوض مع اللاعب وناديه بعد ما شاهد عدة مباريات له.

وكان الزمالك قد تعرض لعقوبة إيقاف القيد، بسبب المستحقات المتأخرة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن محمود عبد الرزاق شيكابالا، والبالغة مليون و500 ألف يورو، كما تعرض لإيقاف آخر بسبب مستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو.

الزمالك الأهلى فيوتشر ناصر ماهر الانتقالات الصيفية

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