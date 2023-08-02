تامر أمين يكشف مفاجأة عن الحد الأدنى لـ علمي علوم ورياضية وأدبي |فيديو

كليات القمة أكذوبة كبرى وموضة قديمة

كشف الإعلامي تامر أمين، عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لكل من الشعب الأدبية و العلمي علوم و رياضة، للمرحلة الأولى و التي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 أغسطس و حتى الأربعاء 9 أغسطس، موضحًا أن الحد الأدنى لتنسيق علمي علوم مرحلة أولى يبدأ من 362 درجة فأكثر، بنسبة 88.29 %.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الحد الأدنى الأدنى للشعبة الهندسية "علمي رياضة" هي 342 درجة فأكثر ما يعادل 83.41 %، أما عن الشعبة الأدبية فالحد الأدنى 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61%، و أقل من ذلك سينتظر تنسيق المرحلة الثانية.

مفيش حاجة اسمها كليات قمة

ووجه رسالة للطلبة و أولياء الأمور، "أبوس ايديكوا مفيش حاجة اسمها كليات قمة"، لافتا إلى أنها أكذوبة كبرى و موضة قديمة، مكملا: "كلية القمة مش اللي هتاخد أعلى نسبة لكن اللي هتدخولها وتكون بها قمة سواء في الأداء والفهم إلى آخره".

ناصحا، "كل واحد قمته في نفسه مش في الكلية"، موجها رسالة لأولياء الأمور بالدعاء أن يكون أبناؤهم ناجحين بالمجال والكليات الذين يختاروها.