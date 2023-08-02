معرض بورسعيد للكتاب يختتم فعالياته بأمسية لشعراء العامية المصرية

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء اليوم، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي نظمته الهيئة في ساحة ديلسيبس أمام مديرية أمن المحافظة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وشهدت فعاليات الختام، عقد أمسية لشعراء العامية المصرية في المدينة الباسلة، شارك فيها كوكبة من شعراء بورسعيد، ومن بينهم الشاعر محمد عبد القادر، والشاعر عبد الفتاح البيه، وقدم الأمسية وأدارها الإذاعي محمد سعد.

وقدم الشعراء مجموعة من قصائدهم في حضور عدد كبير من الجماهير، ومحبي شعر العامية، وألقى الشاعر محمد عبد القادر مجموعة من القصائد من بينها "آه يا زمن"، بينما ألقى الشاعر عبد الفتاح البيه قصائد "كوابيس وفوانيس"، و"عم حمزة".

وشارك في الأمسية الشعراء عادل الشربيني وألقى"حبيبتك وأنا عارف"، ومحمد رؤوف وألقى "أحبك ليه"، ومحمد فاروق وألقى "كتر السؤال"، والسيد عبد الفتاح وألقى "كنت باحلم يوم أقولك"، وصابر عبيد وألقى "بيقولو ماتت ليه"، ومريم خليفة وألقت "انا الدمعة المركونة"، وأحمد شلبي والقى "فنار قديم"، وأحمد مجدي وألقى "مكسوفة يا أمه".

وشارك في المعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، إلى جانب مؤسسات قومية، وقطاعات معنية بالنشر تابعة لوزارة الثقافة.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بما يقرب من 2000 عنوانًا من إصداراتها المختلفة، إلى جانب مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تقدم إصدارات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيها، وشهد المعرض على مدار أيامه الماضية إقبالًا كبيرًا من الجمهور البورسعيدي على فعالياته وأنشطته المختلفة.