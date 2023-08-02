عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض بورسعيد للكتاب يختتم فعالياته بأمسية لشعراء العامية المصرية

معرض بورسعيد للكتاب
معرض بورسعيد للكتاب

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء اليوم، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي نظمته الهيئة في ساحة ديلسيبس أمام مديرية أمن المحافظة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

 وشهدت فعاليات الختام، عقد أمسية لشعراء العامية المصرية في المدينة الباسلة، شارك فيها كوكبة من شعراء بورسعيد، ومن بينهم الشاعر محمد عبد القادر، والشاعر عبد الفتاح البيه، وقدم الأمسية وأدارها الإذاعي محمد سعد.

وقدم الشعراء مجموعة من قصائدهم في حضور عدد كبير من الجماهير، ومحبي شعر العامية، وألقى الشاعر محمد عبد القادر مجموعة من القصائد من بينها "آه يا زمن"، بينما ألقى الشاعر عبد الفتاح البيه قصائد "كوابيس وفوانيس"، و"عم حمزة".

وشارك في الأمسية الشعراء عادل الشربيني وألقى"حبيبتك وأنا عارف"، ومحمد رؤوف وألقى "أحبك ليه"، ومحمد فاروق وألقى "كتر السؤال"، والسيد عبد الفتاح وألقى "كنت باحلم يوم أقولك"، وصابر عبيد وألقى "بيقولو ماتت ليه"، ومريم خليفة وألقت "انا الدمعة المركونة"، وأحمد شلبي والقى "فنار قديم"، وأحمد مجدي وألقى "مكسوفة يا أمه".

وشارك في المعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، إلى جانب مؤسسات قومية، وقطاعات معنية بالنشر تابعة لوزارة الثقافة.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بما يقرب من 2000 عنوانًا من إصداراتها المختلفة، إلى جانب مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تقدم إصدارات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيها، وشهد المعرض على مدار أيامه الماضية إقبالًا كبيرًا من الجمهور البورسعيدي على فعالياته وأنشطته المختلفة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض بورسعيد للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني أمسية لشعراء العامية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

محمود كهربا يفاجئ جمهوره بمنشور بشأن الزواج

خلاف على مغادرة العمل..إيطاليا تنجح في حل غموض مقتل مصري وتمزيق جثمانه

إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

أمر عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج

بفستان جريء.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ضياء رشوان: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب و"التشاؤم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ