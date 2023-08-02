طرق بسيطة لحل مشاكل الصلع الوراثي.. تفاصيل

اكد دكتور شريف حجازي استشاري التجميل وزراعه الشعر الطبيعي ان مصر تنافس بقوه في مجال السياحه العلاجيه لطبيعتها الساحرة والأجواء الترفيهيه والمنوعه التي تجعلها مقصد للسياح من مختلف دول العالم يضاف إليه الجانب العلاجي بتكلفه إقتصاديه معقوله يعطي مكانه متميزة وعالية .

اضاف ان الطبيب المصري تميز كثيرا في مختلف التخصصات وأهمها أمراض القلب ووجود الدكتور العالمي مجدي يعقوب وفي أمراض الكلي وفي علاج الأورام وغيرها وفي مجال التجميل وزراعة الشعر مصر تحتل مرتبة متقدمة جدا ففي بداية عام الفين كان يتجه البعض لزراعة الشعر خارج مصر ولكن هذه المفاهيم اتغيرت تماما بعد نقل الطبيب المصري كل الخبرات العالميه بجوده عاليه جدا ونسب نجاح تصل إلى 98% ورضاء تام ومتابعة مستمرة وأصبح التوجه إلى مصر وخاصة من المنطقة العربية للمتابعه المستمره وعوده الثقه بزراعه الشعر الذي يبدوا طبيعا واستطاع الطبيب المصري ان يجمع الخبرات العلميه والعالميه من فرنسا وكوريا وروسيا واوربا ولا يقل خبره عن اشهر الأطباء .

بالنسبة لبناء الثقة بين الطبيب والمريض أكد أن السوشيال ميديا ساعدت في تعريف الشخص علي الطبيب الأفضل من خلال النتائج وصور العمليات السابقة وسمعة الطبيب كل هذا يترك احساس الاطمئنان ولذلك يأتي عملاء من اوربا ومن الوطن العربي كله من اجل عمليات التجميل وزراعة الشعر خاصه .

اكد دكتور شريف ان الرجال أكثر إقبالا علي زراعة الشعر من السيدات ٨٠% من الرجال ٥٠ % تعاني من تساقط الشعر و ٩ % يصلح لهم زراعة الشعر وهي المرأه التي تتميز الجبهه العريضه او المرأه التي يوجد عندها خط في منتصف الرأس فارق وغالبا ذلك بيكون بسبب وراثي وغالبا الصلع يبدأ عند الرجال بعد البلوغ ولكن المرأه يبدأ في سن اكبر ويرتبط بالرضاعه لانها تساعد علي تساقط الشعر .

اضاف ان العوامل الوراثه ليس لها حل ولكن يجب الإنتباه مبكرا والذهاب للطبيب حتي يمكن وصف علاجات تساعد علي تأخر الصلع وان عمليات الدايت القاسي يساهم بدرجه كبيره في سقوط الشعر وكثره استخدام الإستشوار والمكواه واستخدام مواد فرد الشعر يؤثر علي فروه الرأس خاصه في حاله عدم استخدام مواد طبيه سيؤدي لتساقط الشعر بمعدلات اسرع كثيرا .

اما بالنسبه لعمليه إنبات البوصيلات اوضح هي عباره عن نقل البوصيله من المنطقه الخلفيه الي الاماميه ثم يبدأ إعاده توزيعه في الرأس والعمليه تصل إلى ٨ ساعات تقريبا وبتخدير موضعي وبدون اي جروح وبنسب نجاح تصل إلي ٩٨% .

اما عن الحالات التي لا يصلح معها عمليات زراعه الشعر أكد أن المنطقه الخلفيه التي يتم نقل بوصيلات منها خفيفه يصعب عمليات الزرع أو الأمراض المناعيه مثل الثعلبه لانه يهاجم البوصيلات أو أصحاب الأمراض المزمنه ويمكن لهذه الحالات عمل نقط صغيره فيها بوصيلات وهي دائمه وتعطي شكل الشعر .

وعن العمليات الصعبه التي واجهها يقول في عميل سلك كهرباء وقع علي رأسه وسبب له مايشبه الصعق او الحرق في فروه الراس وكان يرتدي الكاب بإستمرار وتسبب له في حاله نفسيه صعبه فتم عمل جلسات ليزر ثم حقن دهون ثم بالون الجلد واستمر العمل لمده سنين وفي النهايه النتائج مبهره .

العمليه التانيه كانت لشاب مركب شعر صناعي ادي الي التهابات شديده في الرأس وثم نزع الشعر الصناعي وبعد العلاج بدأنا في زراعه الشعر الطبيعي.

وحاله اخري لسيده بعد الزواج بخمس سنوات اصيبت بالصلع وكانت ترتدي الطرحه حتي امام ولادها وزوجها وبعد زراعه الشعر قالت اول مره اخلع الطرحه في البيت وتحولت حالتها النفسيه وزدات ثقتها في نفسها بدرجه كبيره .