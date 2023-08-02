حياة كريمة درة المبادرات المصرية| لماذا تصر جماعات الشر على التقليل من إنجازاتها؟

لا تتوقف جماعات الشر وعلى رأسها الإعلاميين العاملين في القنوات المحسوبة على الجماعات الإرهابية في التشكيك بما تقوم به الدولة من إنجازات وما تنفذه من مشروعات تنموية كبرى، وأخرها استهداف المبادرة الأعظم والأهم في تاريخ مصر وهي حياة كريمة.

مبادر حياة كريمة

وشكك أحد الإعلاميين المحسوبين على الجماعة الارهابية، فيما قدمته أم المبادرات المصرية والأعظم في تاريخ مصر منذ تدشينها في 2 يناير 2019، فيما يتعلق بالتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وإحداث تنمية شاملة داخل التجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ونستعرض بالأرقام أهم ما قامت به المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيما يتعلق بتنمية وتطوير قرى الجمهورية منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019.

وقالت مؤسسة حياة كريمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المشروع القومي حياة كريمة، حقق منذ انطلاق أعماله في جميع أنحاء مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، خطوات هامة ومؤثرة في مجال التعليم، بدءا بإنشاء مدارس في قرى المحافظات المختلفة، والتي وصلت لـ2000 مدرسة، مرورا بتطوير مئات المدارس ومعاملها وفصولها، ومحو أمية اكثر من 68 الف مواطن.

وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن البسيط وتحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

وقري مركز إدفو من القري المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسي "التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة"، حيث تشمل قري مركز ادفو، شمال محافظة أسوان، حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو.

وصلت عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 497 مشروع بتكلفة 8.9 مليار جنيه لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و202 تابع، والتي تشمل مشروعات في كافة القطاعات مثل الشباب والرياضة، حيث تم انشاء العديد من مراكز الشباب التي تضم مباني إدارية حديثة و ملاعب بالنجيل الصناعي متعددة الأنشطة والألعاب ومجهزة بالأضواء الكاشفة.

بجانب بناء وتطوير المدارس وانشاء نقاط اسعاف ونقاط حمايةمدنية ومجمعات صناعية وزراعية ، ومشاريع اسكان وتبطين الترع، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروع إنشاء محطة معالجة الرديسية بحري والتي تم تنفيذها بنسبة 98% بتكلفة 350 مليون جنيه، وعلى مساحة 10.7 فدان لخدمة 45 ألف نسمة داخل 22 تابعا.

ويضم المشروع شبكات إنحدار بأطوال 47.5 كيلو متر ، ومحطتي رفع إحداهما فرعية بقرية البحيرة، والأخرى رئيسية بقرية الفوزة غرب، بالإضافة إلى خطوط طرد تشمل خط طرد فرعي 400 م، بقطر 250 مم، وخط طرد رئيسي 4.17 كيلو متر، بقطر 560 مم.

مليون مواطن بالبحيرة

بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية ميكانيكية بطاقة 5000/ 7500 م3/ يوم، فضلاً عن خط السيب النهائي 400 م، ومصرف المصب لبيارة السيب النهائي للمحطة، مشروع موزع البحيرة للكهرباء جهد 11 ك. ف، وقدرة 25 ميجا. وات،حيث تم تنفيذه بنسبة 100%.

وتم دخوله الخدمة وتشغيله تجريبياً على مساحة 800 م2 ، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ويضم 4 مغذيات دخول لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة من أهالي الوحدات المحلية لقرى الرديسية بحري، والطوناب، ووادي الرديسية.

وتعد محافظة البحيرة من المحافظات التي نالت حظا وافرا من مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي لاقت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي زار المحافظة مؤخرا لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى نفذتها مؤسسة حياة كريمة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن تنمية القرى والنجوع خاصة بالمناطق النائية وفقًا لخريطة الفقر، وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.

ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة 6 مراكز هي: "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون"، بإجمالي 43 قرية رئيسية، 238 وحدة قروية، وأكثر من 3940 تابعا، إلى جانب إدراج مركزي الدلنجات وإيتاي البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

وتعد قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور إحدى النماذج اللافتة التي يجري بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينفذ بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا لمياه الشرب، و9 مشروعات بقطاع الصحة، و 22 مشروع اتصالات، و7 مشروعات أبنية تعليمية، و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحي، و 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للري.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو تريليون جنيه (نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

200 مليار جنيه للمبادرة

وخصصت الحكومة 150 مليار جنيه في عام 23 /2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المُستهدفة في المرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي.

وتشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.

ومن جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه المبادرة في إحداث نقلة حضارية لنحو 60 مليون مواطن من أهالينا سكان القرى المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن تم إتاحة نحو 19 مليار جنيه للمبادرة، ليصل إجمالي المتاح للمبادرة حتى الآن نحو 200 مليار جنيه، مستعرضة تفاصيل بنود ما تمت إتاحته من تمويلات في هذا الشأن للوزارات والجهات التي تتولى التنفيذ.

وفي هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، التي تمت إقامتها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أنه تم توصيل عدادات المرافق لـ 328 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعاً حكومياً تم تنفيذها حتى الآن، كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لـ 120 مجمعاً من بينها، بجانب تأثيث 81 مجمعاً، وتسليم 70 من المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري داخل تلك المجمعات الحكومية.

والجدير بالذكر، أن تهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتحسين حياة ملايين المصريين، وفق ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبتمبر الماضي - خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" هو تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مصري، مضيفاً أن "المرحلة الأولى من حياة كريمة ستنتهي هذا العام وسيتم إطلاق المرحلة الثانية مطلع العام المقبل".

مبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير عام 2019؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى، وتوفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية.