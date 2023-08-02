الجولة الثانية .. الزمالك يغيب عن تشكيل الأفضل بالبطولة العربية

شهد التشكيل الأفضل للجولة الثانية من البطولة العربية للأندية غياب لاعبي الزمالك بشكل تام بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الشباب السعودي بهدف دون رد .



وبحسب موقع "sofa score" المتخصص في الإحصائيات، فإن التشكيل المثالي للجولة العربية غاب عنه كريستيانو رونالدو رغم تسجيله هدفًا في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي، وتسببه في هدف آخر خلال المباراة التي انتهت بانتصار العالمي (4-1).

وتصدر التشكيل المثالي النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي بعدما سجل هدفًا في مرمى الصفاقسي التونسي، ليوجد للجولة الثانية على التوالي.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الثانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل فاضل (الشرطة العراقي).

خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر السعودي) – أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي) – ياسين مرياح (الترجي التونسي) – زكريا هوساوي (الاتحاد السعودي).

خط الوسط: جوستافو كويلار (الشباب السعودي) – روبن نيفيز (الهلال السعودي) – مارسيلو بروزوفيتش (النصر السعودي).

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا (النصر السعودي) – كريم بنزيما (الاتحاد السعودي) – بغداد بونجاح (السد القطري).