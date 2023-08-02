ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب من الشاي يومياً ..مفاجأة لن تتوقعها

الكثير من الاشخاص يعتبر شرب الشاي من اساسيات اليوم الذي يبدأ به يومه ، وقد كشفت الدراسات أن شرب الشاي قد يحسن صحة القلب، ويقلل من الكوليسترول السيئ، ويفيد الجهاز الهضمي، ويوازن نسبة السكر في الدم، بل ويقلل من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يحسن الشاي التركيز ويزود الجسم بمضادات الأكسدة القوية والحيوية.

نرصد ما يمكن ان يفعله شرب 4 أكواب من الشاي بجسمك يوميا، بحسب healthy.walla

فوائد الشاي

⁃ الحصول على المزيد من الماء الذي يرطب الجسم ، وقد نشرت دراسةً تشير إلى أن قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى تدهور مستويات الغلوكوز لدى مرضى السكري ،ويعد شرب المزيد من الشاي طريقة سهلة لزيادة الاستهلاك اليومي للمياه، والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

⁃ حماية الدماغ من الشيخوخة يساعد تناول الشاي في الوقاية من شيخوخة الدماغ، ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف ومرض باركنسون؛ وذلك لأنه يعزز وظائف الدماغ.

⁃ حيث يحتوي الشاي على مركبات الكاتيشين (Catechin) التي قد تقي الخلايا العصبية من التلف وتعزز صحتها حتى مع تقدم العمر.

⁃ الوقاية من مرض السكري حيث يعد مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، والذي يحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم الناجم عن مقاومة الإنسولين أو عدم القدرة على إنتاج الإنسولين.

⁃ لذا من فوائد تناول الشاي يوميًا أنه يمكن أن تتحسن حساسية الخلايا للإنسولين، وبالتالي تنخفض مستويات السكر في الدم ويقل خطر الإصابة بالسكري.

⁃ تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب تعد أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا من أكثر الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة، ويمكن الوقاية منها عن طريق تناول الشاي يوميًا.

⁃ تساعد مضادات الأكسدة على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار الذي يسبب أمراض القلب، وحماية جزيئات الكوليسترول الضار من الأكسدة، مما قد يساهم في الوقاية من أمراض القلب والاوعية الدموية.

⁃ الوقاية من الأمراض المختلفة مع كل فوائد تناول الشاي يوميًا السابقة التي تعود على الجسم فسوف يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الجسم.