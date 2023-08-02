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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يوقع عقداً طويل الأمد مع نجمه الشاب

صدى البلد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، أن المدافع ليفي كولويل وقع عقدًا جديدًا لمدة ست سنوات مع تشيلسي مع وجود خيار لتمديد العقد لعام آخر.


وصعد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والمولود في ساوثهامبتون عبر صفوف أكاديمية الناشئين في تشيلسي، بعد ان انضم إلى النادي في سن الثامنة، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى برايتون في موسم 2022-2023.


وشارك اللاعب في 22 مباراة مع فريق المدرب روبرتو دي زيربي في جميع المسابقات وساعد برايتون على التأهل للعب في أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.


وقال كولويل في بيان "كان القرار سهلا، مع تقدمي في العمر، فإن كل ما أعرفه هو تشيلسي. تحدثت مع المدرب وقدم لي تطمينات، تلك الثقة التي كنت أحتاجها، تحدث معي ليس فقط كلاعب ولكن كشخص. احدث هذا فارقا كبيرا".

مدافع تشيلسي ساعد إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا

يُذكر أن كولويل قد ساعد إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي وكان جزءا من خط دفاع الفريق الذي لم يستقبل أي هدف قبل أن يتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

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