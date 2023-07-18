رسميا.. تشيلسي يعلن إصابة لاعبه ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعرض لاعبه الفرنسي ويسلي فوفانا لقطع في الرباط الصليبي.

ونشر نادي تشيلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن فوفانا خضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح النادي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، لم يسافر إلى أمريكا لحضور الجولة الإعدادية للموسم الجديد بسبب التقييمات الطبية المتخصصة ، والتي أكدت للأسف أن هناك حاجة لعملية جراحية.

وذكر النادي أن ويسلي فوفانا سيتابع عملية شفائه ويعمل مع القسم الطبي للنادي في كوبهام خلال مرحلة إعادة التأهيل.

وانتقل فوفانا إلى تشيلسي صيف العام الماضي، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.