19 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا للقيادة الفعالة

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ برنامجا تدريبيا عن القيادة الفعالة بالجامعات، وذالك بنظام الأون لاين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد أطلقت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و بإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وشهدت فعاليات المعرض مشاركة كليات متنوعة، وهي كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم والتكنولوجيا والتعليم.