عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

19 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا للقيادة الفعالة

صدى البلد

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يقدم  المركز يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٣   برنامجا  تدريبيا عن القيادة الفعالة بالجامعات، وذالك بنظام الأون لاين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد أطلقت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان    معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج  في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و بإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وشهدت فعاليات المعرض مشاركة كليات متنوعة، وهي كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

البرامج التدريبية للعاملين الاون لاين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتور عماد ابو الدهب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تقرير فيتش عن أمريكا .. تراجع هائل في أسهم بورصة وول ستريت

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

مالوش دعوة.. كواليس مقتل شاب بالصدفة في خناقة ستات بالوراق

ما هى عقوبة مُغتصب القاصرات.. القانون يجيب

أسماء بنات إسلامية.. مش هتحتار في الاختيار

لن تصدق .. أمراض القلب تسبب ضررا بالدماغ| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ