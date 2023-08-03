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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تنظم برنامجا تدريبيا موحد للقيادات الإدارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم مركز تطوير الأداء  الجامعي بجامعة المنصورة دورة تدريبية بعنوان البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية تحت إشراف الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الاداء الجامعي ودكتور سماح السعيد نائب مدير المركز، دكتور السيد العيسوي مدير وحدة التطوير الإداري .


وأشارت دكتور سماح السعيد ان البرنامج عبارة عن  16 ساعة تدريبية يشمل عدة محاور وهي المهارات الحتمية للقيادات الإدارية، وأساسيات التحول الرقمي والجوانب القانونية في الاعمال الجامعية، والجوانب المالية في الأعمال الجامعية، والحوكمة ومكافحة الفساد ، وقيادة التغير في المنظمات الديناميكية.
 

ويتم التدريب أيضا على مهارات التواصل الفعال داخل بيئة العمل، وإدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي.


وتحدث في بداية التدريب الدكتور عابد نصر نائب رئيس جامعة الدلتا الأسبق عن المهارات الحتمية للقيادات الإدارية والصفات الواجب توافرها في القائد الإداري الناجح ثم  وتحدثت دكتور مي عمر مدرس الامراض الصدرية بكلية الطب عن الحوكمة ومكافحة الفساد في المنظومة الإدارية وطرق وآليات القضاء علية لتحقيق التميز المؤسسي وذلك في ضوء اهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تعتمد في أول أولوياتها علي تطوير قدرات الجهاز الإداري في الدولة وثقل مهارات القيادات الإدارية.

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أهداف التنمية المستدامة بكلية الطب رئيس جامعة الدلتا مؤسسات التعليم العالى وحدة التطوير مي عمر مهارات القيادات مؤسسات التعليم

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