تنكروا في هيئة نساء.. مقطع فيديو لسطو مسلح يثير جدلا.. شاهد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الكثير من الجدل .

يدور مقطع الفيديو حول واقعة لسطو مسلح وذلك على متجر Piaget للمجوهرات والذي يقع في وسط باريس لمجموعة Richemont السويسرية وقد تصل قيمة المجوهرات إلى 10 إلى 15 مليون يورو.



وقد ظهر في مقطع الفيديو اللصوص وهم يسطون على المتجر الذي يحتوي على مجموعة من السلع الفاخرة، وأهمها الساعات وقد ظهر اللصوص في مقطع الفيديو وهم يتنكرون في هيئة نساء، وقاموا بالدخول من الباب الرئيسي وذلك دون أن يلفتوا الانتباه إليهم، ثم صعدوا إلى الطابق الأول وقاموا بأفرغوا الخزائن وصناديق العرض و أجبروا العاملين على إفراغ الخزائن .