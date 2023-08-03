40 دقيقة فقط .. الصين في طريقها لتقييد وصول الأطفال إلى الإنترنت

تعتزم الحكومة الصينية فرض قيود جديدة صارمة على وصول الأطفال حتى سن 18 عاما إلى الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة التابلت، كما سيتم حظر الوصول إلى الإنترنت ما بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا.

وذكرت وكالة بلومبرج إن مجموعة جديدة من اللوائح التي جمعتها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين تقترح حدًا زمنيًا يتراوح بين 40 دقيقة وساعتين يوميًا بناءً على عمر الطفل.

وسيتم تطبيق الحد الزمني للوصول إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية و "آلات التعليم المبكر" وأي أجهزة أخرى "لها أنظمة تشغيل" ويمكن للمستخدم تثبيت البرامج أو التطبيقات وتشغيلها.

وفي حال دخلت اللوائح حيز التنفيذ فلن يُسمح للأطفال دون سن الثامنة إلا بالوصول إلى الإنترنت باستخدام الأجهزة المحمولة لمدة 40 دقيقة في اليوم.

وسيقتصر عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 عامًا على ساعة واحدة ، بينما يقتصر عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا على ساعتين، كل 30 دقيقة ، يلزم أيضًا تذكير بالراحة ينبثق على الجهاز على شكل إشعار.

وسيتم حظر الوصول إلى الإنترنت باستخدام الجهاز بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا كل يوم، كما أن هناك أيضًا إرشادات حول نوع المحتوى الذي يجب التوصية به للأطفال ضمن نفس الفئات العمرية.

وعند الوصول إلى الحد الزمني المحدد ، فإن اللوائح تنص على أنه يجب على الجهاز "إغلاق التطبيقات الأخرى تلقائيًا باستثناء التطبيقات الضرورية المحددة والتطبيقات المعفاة المحددة من قِبل الوالدين.

جدير بالذكر أن الصين تتطلب عادةً تسجيل الاسم الحقيقي للشخص عند استخدام الإنترنت وكذلك التطبيقات والخدمات الأخرى، لذلك سيكون من السهل نسبيًا تتبع استخدام الوقت لكل فرد يوميًا عبر العديد من المنتجات والخدمات.

وفي عام 2018 ، قيدت الصين الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت من أجل إنقاذ بصر الأطفال، ثم في عام 2021 ، منعت الأطفال من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت من الاثنين إلى الخميس، وفي العام الماضي ، مُنع الأطفال من مشاهدة البث المباشر بعد الساعة 10 مساءً، وفقا لـ PCMag .