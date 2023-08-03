الذكاء الاصطناعي يتفوق على الفحص التقليدي في اكتشاف سرطان الثدي بنسبة 20٪

توصلت دراسة جديدة إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعد أطباء الأشعة في الكشف عن حالات سرطان الثدي بنسبة 20٪ مقارنة بالفحص التقليدي، حيث أظهرت النتائج الأولية لتجربة سويدية أن الذكاء الاصطناعي AI يساعد أطباء الأشعة على تقليل عبء العمل واكتشاف المزيد من الحالات.

واكتشف العلماء أن فحص الثدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي اكتشف سرطانات أكثر بنسبة 20% مقارنة بالقراءة المزدوجة لتصوير الثدي بالأشعة السينية من قبل اثنين من أخصائيي الأشعة، حيث نُشرت النتائج الأولية للدراسة التي أجريت على أكثر من 80 ألف امرأة في السويد في مجلة The Lancet Oncology.

وتعد الدراسة أول تجربة معاشة ذات شواهد لفحص الثدي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووجد العلماء أن استخدام الذكاء الاصطناعي عند الفحص لا يزيد من عدد المرات التي تم فيها تشخيص صورة الثدي الشعاعية بشكل خاطئ على أنها غير طبيعية ، والمعروفة باسم إيجابية كاذبة.

كما خفض فحص الثدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبء قراءة الشاشة لأخصائيي الأشعة بنسبة 44.3 % ، وقالت الدكتورة كريستينا لانج من جامعة لوند في السويد ، لموقع Euronews Next إنها فوجئت بالنتائج الأولية للدراسة لأنها تجاوزت توقعات الباحثين.

وأضافت "وجدنا أنه يمكننا اكتشاف المزيد من السرطانات عندما قمنا بالفحص بدعم من الذكاء الاصطناعي، ولكن في الوقت نفسه ، لم يؤدي ذلك إلى زيادة الإيجابيات الخاطئة ، ويمكننا تقليل عبء قراءة الشاشة لأخصائيي الأشعة إلى النصف تقريبًا".

وأشارت إلى أن الدراسة مستمرة وأحد أهدافها المستقبلية هو تحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل عدد النساء المصابات بالسرطان في الفحوصات السنوية.

وسيتم تقييم ذلك بعد أن خضع جميع المشاركين البالغ عددهم 100 ألف متابعة لمدة عامين بحلول ديسمبر 2024 وسيوفر نظرة ثاقبة على فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الفحص.

وأكدت لانج إن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يكن يهدف إلى استبدال اختصاصي الأشعة على الرغم من المخاوف المتزايدة على مستوى العالم من أنه يمكن أن يحل محل الوظائف البشرية في عدد لا يحصى من الصناعات، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي غير قادر على استبدال أخصائيي الأشعة.