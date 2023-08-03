إرشادات لـ تنظيف رشاشات البنزين بسيارتك | تفاصيل

رشاشات البنزين تساعد محرك السيارة في العمل بكفاءة عالية ، وتعمل السيارة بتلك الكفاءة بالشكل الطببعي ، ولكن اذا تمت ملاحظة استهلاك السيارة لوقود زيادة عن الاستهلاك الطبيعي فـ بالتالي تحتاج السيارة الي تنظيف الرشاشات الخاصة بالوقود .

يتم ملاحظة خلل رشاشات الوقود عندما تقوم بالضغط علي دواسة الوقود وتلاحظ تقطيع عن الضغط عليها بالمحرك ، وغالبا ما تكون هذه الحالة نتيجة تلوث رشاشات الوقود ، ويمكن ان يقوم صاحب السيارة بهذه المهمة من خلال جلب منظفات للرشاشات، واستخدام أداة لفصل الوقود عن السيارة .

1- شراء مجموعة تنظيف الرشاشات

شراء مجموعة تنظيف الرشاشات

يمكن شراء مجموعة تنظيف الرشاشات من متاجر السيارات، وتأتي منظفات الرشاشات ومعها مقاييس لتحديد ضغط الوقود وخرطوم لتوصيله بـ رشاشات الوقود ، وفي كثير من الأحيان تباع سوائل التنظيف منفصلة عن مجموعة التنظيف.

2- البحث عن رشاشات المحرك بالسيارة

البحث عن رشاشات المحرك بالسيارة

يجب النظر الي دليل السيارة لمعرفة مكان رشاشات الوقود بالسيارة وتحديدا مكانها بدقة ، وبعدها يتم تحديد مكان مضخة الوقود ومكوناتها .

3- فصل مضخة الوقود عن الرشاشات

فصل مضخة الوقود عن الرشاشات

من الضروري أن يتم فضل مضخة الوقود عن الرشاشات من أنبوبة U وبعدها يتم توصيلها مرة أخري لجلب الوقود ، وهناك سيارات تحتاج الي إزالة المضخة "الفيوز" أو المرحل "الريلاي".

4- فصل خط ضغط الوقود

فصل خط ضغط الوقود

5- توصيل أدوات التنظيف بضغط الوقود

توصيل أدوات التنظيف بضغط الوقود

أدوات التنظيف يجب أن تتصل بخط أمداد القود بالمحرك ، ويجب التأكد من أن الرشاشات غير معرضة للوقود لان منظفات الرشاشات قابلة للاشتعال .

6- رفع غطاء خزان الوقود

رفع غطاء خزان الوقود

يتم استخدام ضغط سائل تنظيف الرشاشات من اجل إزالة الأوساخ والترسبات من رشاشات السيارة .

7- تشغيل محرك السيارة

تشغيل محرك السيارة

دورة تنظيف الرشاشات كاملة تحتاج الي مدة تتراوح من 5 الي 10 دقائق ، ويجب ملاحظة أغلاق المحرك من تلقاء نفسة بعد عملية التنظيف .

8- أزالة منظف الرشاشات

أزالة منظف الرشاشات

9- توصيل مضخة الوقود مرة أخري وخرطوم منظم الضغط

توصيل مضخة الوقود مرة أخري وخرطوم منظم الضغط

10- تشغيل محرك السيارة للتأكد من تنظيف الرشاشات

تشغيل محرك السيارة للتأكد من تنظيف الرشاشات

تشغيل محرك السيارة للتأكد من تنظيف الرشاشات ، وبعدها يجب ملاحظة أي صوت غير معتاد بالسيارة ، وبعدها يجب تجربة السيارة للتأكد من أن رشاشات الوقود تعمل بشكل جيد .