تردد القناة الوحيدة الناقلة لـ مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

تتجه أنظار جماهير وعشاق الزمالك مساء اليوم، الخميس، لمتابعة مباراة الفريق أمام النصر السعودي في ثالث جولات دور المجموعات بكأس الملك سلمان ضمن المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية التي تضم الشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

وتنطلق مباراة الزمالك والنصر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن الشباب الثاني، بينما يحل الزمالك ثالثاً بثلاث نقاط بينما يتذيل المنستيري المجموعة بلا رصيد.

وتذاع مباراة الزمالك والنصر عبر قنوات SSC السعودية



تردد قناة SSC على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قنوات SSC على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.



تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

حتي تتمكن من تنزيل القناة قم باتباع هذه الخطوات البسيطة.

اولا الانتقال إلى خيار الإعدادات من جهاز التحكم

ثم الضغط علي تنزيل قناة جديدة

سيظهر لك اختيار القمر الصناعي قم باختيار علي حسب رغبتك

قم بكتابة التردد بشكل صحيح ثم الضغط علي تنزيل.

