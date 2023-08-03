عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القناة الوحيدة الناقلة لـ مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير وعشاق الزمالك مساء اليوم، الخميس، لمتابعة مباراة الفريق أمام النصر السعودي في ثالث جولات دور المجموعات بكأس الملك سلمان ضمن المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية التي تضم الشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

وتنطلق مباراة الزمالك والنصر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن الشباب الثاني، بينما يحل الزمالك ثالثاً بثلاث نقاط بينما يتذيل المنستيري المجموعة بلا رصيد.

txt

ساكسونيا|تعليق ساخر من خالد الغندور بشأن إيقاف كهربا 6 مباريات.. ماذا قال؟

txt

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

وتذاع مباراة الزمالك والنصر عبر قنوات SSC السعودية 


تردد قناة SSC على النايل سات:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قنوات SSC على عرب سات:
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
الاستقطاب: أفقي.


تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات:
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الاستقطاب: أفقي.

حتي تتمكن من تنزيل القناة قم باتباع هذه الخطوات البسيطة.
اولا الانتقال إلى خيار الإعدادات من جهاز التحكم
ثم الضغط علي تنزيل قناة جديدة
سيظهر لك اختيار القمر الصناعي قم باختيار علي حسب رغبتك
قم بكتابة التردد بشكل صحيح ثم الضغط علي تنزيل.
 

الأهلى الاعلامي خالد الغندور الغندور ايقاف كهربا خالد الغندور إتحاد المنستيري التونسي الاتحاد المنستيري ا البطولة العربية للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

3 أخطاء كارثية| تفاصيل إقالة طبيب الأهلي.. وهذا سر غضب كولر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

إيقاف كهربا 6 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه| تفاصيل

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

موضوعات متعلقة

تنفيذ 4 دورات تدريبية لـ 262 شابا بالشرقية

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: نهتم بآراء المواطنين عبر الاستبيانات

تحذير عاجل من روسيا بشأن نشر الولايات المتحدة صواريخ خطيرة في اليابان

مدبولي يتابع انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية وتطبيق منظومة البرامج الإلكترونية

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

مفاجأة سارة بشأن الطب والهندسة لطلاب تنسيق 2023.. اعرف مكانك حسب المجموع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بسكك حديد مصر

مصير ركاب توقفت بهم لعبة ملاهي على ارتفاع 200 قدم في أمريكا

الاستيقاظ متأخرا في هذا اليوم يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

خدعة الموت.. صور توثق حادثة صادمة بـ سيارة مرسيدس في بريطانيا

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ