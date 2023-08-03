بعد أنباء رحيله.. شوبير يحسم الجدل حول مصير علي معلول مع الأهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول مصير النجم التونسي علي معلول مع النادي الأهلي في الموسم الجديد.

وكان موقع “فوت 24” فجر مفاجأة من العيار الثقيل الشهر الماضي، إذ أكد أن علي معلول قرر مغادرة الأهلي رسميا في الصيف الحالي، بعد تلقيه عروضا سعودية وقطرية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الحديث عن رحيل علي معلول إلى النادي الأهلي مجرد هبد، اللاعب مستمر بشكل طبيعي".

وأضاف: "كلمات علي معلول بالأمس للنادي الأهلي وجماهيره بمناسبة مرور 7 سنوات على انضمامه للأهلي بمثابة رسالة لتأكيد استمراره مع الفريق".

ويرتبط علي معلول بعقد مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية القيمة التسويقية للاعب التونسي 1.2 مليون يورو.

الأهلي يستعد لمواجهة المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، اليوم الخميس، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.