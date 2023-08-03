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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

صدى البلد

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلان خطوبتها على الفنان والمخرج الشاب مختار الديناري، والذي أعد لها مفاجأة بشكل رومانسي ليعلن عن رغبته في الارتباط بها.

 

تعتمد ثراء جبيل على إطلالات جديدة تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عنجمالها الطبيعى والابتعاد عن اجراء  عمليات تجميلية .


 

وتتميز ثراء جبيل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد ثراء جبيل، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

وحرص مختار الديناري على استدعاء أصدقاء ثراء جبيل وقام بإعلان رغبته في خطوبتها في الشارع. 

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الفنانة ثراء جبيل عمليات تجميل ثراء جبيل ثراء اثارت الجدل

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