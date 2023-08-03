بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلان خطوبتها على الفنان والمخرج الشاب مختار الديناري، والذي أعد لها مفاجأة بشكل رومانسي ليعلن عن رغبته في الارتباط بها.

تعتمد ثراء جبيل على إطلالات جديدة تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عنجمالها الطبيعى والابتعاد عن اجراء عمليات تجميلية .





وتتميز ثراء جبيل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد ثراء جبيل، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





وحرص مختار الديناري على استدعاء أصدقاء ثراء جبيل وقام بإعلان رغبته في خطوبتها في الشارع.

IMG_0300

IMG_0299

IMG_0298

IMG_0297

IMG_0296

IMG_0295

IMG_0293

IMG_0293