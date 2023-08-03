تعرف على حكم مباراة الزمالك والنصر السعودي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك والنصر السعودي، والتي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.



وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكم ساحة، لحسن ازكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وعادل النقبي حكمًا رابعًا، وسمير كزاز ويساعده فوزي مقران "فار".

ويدخل الزمالك مباراة اليوم ورصيده 3 نقاط من فوز مباراة على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل لاشىء فيما خسر من الشباب بهدف

فيما يدخل النصر السعودي المباراة ورصيده 4 نقاط من تعادل مع الشباب وفوز على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف مقابل هدف .