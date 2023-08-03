عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاحتفاء بالمبدعين الراحلين في مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح القومي
مهرجان المسرح القومي

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم، الخميس، ضمن فعاليات دورته الـ 16، جلسة نقاشية احتفاء بـ"المسرحيون الراحلون" الذين رحلوا خلال الفترة من 1 يوليو حتى ديسمبر 2022

وتضمنت الجلسة الحديث عن الفنانين الذين رحلوا في تلك الفترة، وهم "هشام سليم، وسامي فهمي، وهشام الشربيني، وكمال سليمان"، وتحدث في الجلسة الفنانة عايدة فهمي، والناقد محمد الروبي، وأدارها عصام عبد الله، وشارك بالحضور د.عمرو دوارة ود.سامية حبيب، والفنان معتز السويفي والفنان حمادة شوشة والمخرج أحمد السيد.

تحدثت الفنانة عايدة فهمي، عن شقيقها الفنان سامي فهمي، قائلة: "كنت حزينة حينما سافر سامي لأمريكا واستقر هناك، لأنه في ذلك الوقت كان في عز شهرته الفنية ولا اعرف سبب قراره بالسفر وقتها، فهو من وضع قدمي على بداية طريق المسرح، واعتز وافتخر أنه ساعدني في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية فكان يؤمن بموهبتي، وجاء بي من الإسكندرية رغم رفض أبي وأمي، والتحقت بالمعهد، وكان دائما فخور بي جدا وقال لي "اشتغلي على نفسك والدراسة هتفيدك جدا"، ولكني لم استطع الجلوس معه كثيرا لأنه قرر السفر لأمريكا بعد سنة تقريبا من التحاقي بالمعهد واستقر هناك لسنوات طويلة جدا، ودرس هناك الإخراج، وطوال فترة سفره كان يتابعني ويشجعني، تعلمت منه الالتزام وحب المسرح وحب اللغة العربية، وبعد سنوات طويلة قرر العودة إلى مصر وكنت ضد ذلك لأن المناخ تغير جدا وأصبح غير مناسب له، لكنه عاد بالفعل وكان يعاني جدا، لأنه وجد الموضوع مختلف والظروف اختلفت كثيرا، وكنت لا أرغب في عودته للتمثيل وهو في السن الكبير دون أن يأخذ وضعه ومكانته، سامي فهمي كان فنانا مهما وتعلمت منه الكثير فكان قدوتي".

وتحدث الناقد محمد الروبي، عن الفنان هشام سليم، قائلا: "الهدف من هذه الجلسات، هي إعطاء فرصة للجيل الجديد أن يعرف هؤلاء الفنانين الراحلين، ويعرفوا أن هذا المجال لا يمكن أن يكون مثل "الحرث في البحر" وأنه مهما قدم الفنان عملا بسيطا لابد أن يكون مؤثرا، وأيضا تعطي الحماس للجيل الحالي إلى الاستمرار، وأود أن أؤكد أن عالم التمثيل درجات، كلا حسب موهبته وتعلمه وإصراره، والفنان هشام سليم هو ممثل ليس عبقريا وفي نفس الوقت لم يدع أنه ممثلا عظيما أو مهدور حقه، هو عرف قدره وأحبه الجمهور، طوال الوقت كان قريب جدا من الناس، والجمهور يشعر أنه منهم، وحينما رحل كان هناك حزنا كبيرا عليه لأنه ممثل غير مدعي ومحب للناس وكان إحساسه صادق دائما على الشاشة ويصل للناس".

وتحدث الروبي، أيضا، عن الفنان الراحل كمال سليمان: "كنت من المحظوظين، أنني عرفت كمال في المعهد، فهو كان بقلب طفل، لدرجة أنه ذات مرة في المعهد، في عرض كان يخرجه أحمد عبد العزيز، ووجدت كمال يبكي صمتا في الكواليس وكان السبب أن أحمد عبد العزيز "انفعل عليه"، كمال سليمان من الفنانين الذين لديهم رضا شديد جدا، ويعرف قدراته جيدا، ولم ينشغل يوما بموضوع النجومية، وفي التمثيل لم يدع يوما حتى وفاته أنه أحسن شخص في التمثيل.

قال د.عمرو دواره، عن الفنان الراحل هشام الشربيني: "هشام الشربيني كان ابن المسرح القومي، وقدم على خشبته الكثير من البطولات"، وقال أيضا عن هشام سليم: "تربى على أيدي كبار المخرجين منهم يوسف شاهين، وكانت لديه جينات النجومية استطاع أن توظيفها بشكل جيد خلال ما قدمه من أدوار متنوعة".

وعن الفنان سامي فهمي، قال دواره: "منذ ظهوره الأول كان فنانا قويا جدا وأثبت وجوده، فكان عاشقا للفن، وفنان أصيل لديه حالة من التوهج الفني، فهو من النماذج المشرفة للأجيال الجديدة".

وقال الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر: "هذه الدورة مختلفة تماما عن الدورات السابقة في الندوات ابتي تقام من حيث فكرة الاحتفاء بكل الراحلين المسرحيين من كتاب ونقاد وممثلين، وفكرة توثيق ذلك في كتاب مهمة جدا، كما وجه "عبد الناصر" تساؤل للفنانة عايدة فهمي، عن أسباب عدم عودة الفنان سامي فهمي للتمثيل، وأجابت قائلة: "سامي عاد للفن بعدما تقدم في السن، وكان بعيد عن التمثيل وعن مصر لسنوات طويلة، وكنت أخاف عليه من العودة للفن بدون أن يحصل على مكانته التي يستحقها، فكانت تعرض عليه أعمال غير مناسبة له، وأقل من مكانته كفنان وكقيمة، وحينما عاد إلى مصر كان مازال مرتبطا بعمله الحر في أمريكا، وحياته كانت بين مصر وأمريكا، فلم يكن متفرغا بشكل كامل للتمثيل، وأنا كنت ضد فكرة عودته للتمثيل إلا إذا عرض عليه عمل قوي".

وقال الفنان معتز السويفي، عن صديقه كمال سليمان: "سوف أتحدث عن كمال إنسانيا، كنت أرى له مواقف إنسانية كثيرة، فكان حينما يعلم أن زميل ما يحتاج للعمل، كان يعتذر هشام عن دوره في العمل الفني المرشح له، ويرشح الزميل الآخر لهذا الدور دون أن يعلم أحد، فالمواقف الإنسانية لكمال سليمان كانت مدعاة للفنان كيف يكون فنانا إنسانا وليس فنان سلعة أو تاجرا، كانت جلساتنا نتحدث فيها عن الإنسانيات التي فقدناها كثيرا حاليا، واحترام الآخر والمهنة واحترامنا لبعضنا ولذاتنا واحترام الصغير للكبير واحترام الكبير للصغير".

5DA8F84A-D804-474D-8852-F3AAD59B5957
5DA8F84A-D804-474D-8852-F3AAD59B5957
AD531663-345E-4940-A04B-B16817F0E6E9
AD531663-345E-4940-A04B-B16817F0E6E9
9E1146E5-CE73-4E5C-96A0-3634926CF23E
9E1146E5-CE73-4E5C-96A0-3634926CF23E
D969753E-1529-49AD-9A91-010B125C5C8D
D969753E-1529-49AD-9A91-010B125C5C8D
F572976D-CC83-436C-B6E9-347AB63C7F48
F572976D-CC83-436C-B6E9-347AB63C7F48
4C16E012-83CF-49D6-AADA-8217B7954A20
4C16E012-83CF-49D6-AADA-8217B7954A20
6F2B04A6-9FBD-4600-AFEC-6FE63C1EED12
6F2B04A6-9FBD-4600-AFEC-6FE63C1EED12
المهرجان القومي للمسرح المصري القومي المسرحيون الراحلون هشام الشربينى الروبى الفنان سامي فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

قالتلي جهز القعدة ولف لينا سجارتين | جزار المطرية قتل زوجته .. اعترافات

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

بصورة من مباراة الزمالك.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للنصر السعودي

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

موضوعات متعلقة

"ميدفست مصر" يكشف عن بوستر دورته الجديدة

عرض حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم من العلمين على الحياة وcbc

شقيقة حلا شيحة: أنا مش المحامية بتاعتها

أول تعليق من محمد محسن على دخول زوجته هبة مجدي المستشفى

مي فاروق تستعد لاحياء حفل غنائي في السعودية

مقابلة إعلامية وهمية.. تفاصيل تقدم مختار الديناري لخطبة ثراء جبيل

مهرجان المسرح المصري يقيم ندوة للاحتفاء بعادل إمام

رشدي الشامي: شرف لي إني كنت كومبارس

ترشيحاتنا

إعلامي شهير ينتقد طريقة اوسوريو: البصمة المعتادة

بعد فوزه في انتخابات الموسيقيين..حلمي عبدالباقي لـ الجمعية العمومية: جميلكم في رقبتي

ترامب يدخل قاعة المحكمة للمثول الأول في قضية التدخل بانتخابات 2020

الخارجية الأمريكية: ننسق مع مصر لإنهاء أزمة السودان.. وندعم القاهرة في قضية سد النهضة

جريمة مكتملة الأركان.. دواء مغشوش يغزو الأسواق

كيفية استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

بسبب بوسة لـ عمرو دياب .. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ