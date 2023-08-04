عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور بالعباسية

مسجد النور بالعباسية
مسجد النور بالعباسية

ينقل التليفزيون المصري ، شعائر صلاة وخطبة الجمعة ، اليوم ، من مسجد النور بالعباسية ، وتنقل الصلاة على القنوات الخاصة والإذاعة المصرية.

ويتلو قرآن الجمعة ، القارئ الشيخ قطب الطويل ، ويلقي خطبة الجمعة ، الشيخ رمضان عبد الرازق ، من علماء الأزهر الشريف.

وحددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة اليوم الجمعة ، لتكون تحت عنوان "الحمد في الكتاب والسنة".

ونشرت وزارة الأوقاف ، موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م ، والتي يتوجب على خطباء المساجد الالتزام بها في كل خطبة جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب شهر أغسطس على النحو التالي:
- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة. 
- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي. 
- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.
- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

خطبة الجمعة التليفزيون المصري القنوات الإذاعة علماء الازهر موضوع خطبة اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

ترشيحاتنا

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

الأمن يكشف لغز سرقة لافتات حكومية بمصر الجديدة ويضبط الجناة

حقيقة غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين لأعمال التطوير

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

منشور عبر الفيس بوك يقود الشرطة لضبط تاجر هيروين بدار السلام

القوافل الدعوية وافتتاحات المساجد في وزارة الأوقاف اليوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ