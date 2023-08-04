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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشفيات البحيرة تحصد 4 جوائز عالمية في علاج مصابي السكتات الدماغية.. تفاصيل

مستشفيات
مستشفيات

كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، تفاصيل فوز مستشفيات البحيرة 4 جوائز عالمية في علاج مصابي السكتة الدماغية، قائلا: "بدأنا هذا المشروع منذ سنة تقريبا، لم يكن لدينا أي وحدة لإذابة الجلطة الدماغية".

وأضاف جميعة، خلال مداخلة هاتفية  على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: "علاج جلطة المخ موجود ولكن الأهم هو أن يتم الحصول عليه خلال 4 ساعات من بداية حدوث الجلطة، وهذه الحقنة تكلفتها 11 ألف جنيه توفرها الدولة مجانا للمواطن على نفقة الدولة او التأمين الصحي الشامل".

وتابع: "نتميز في البحيرة بأن لدينا 5 وحدات لإذابة الجلطة الدماغي، كأكبر عدد من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية، ومعظم المحافظات لديها وحدة أو وحدتين، ونعمل على أن تؤدي دورها بجوجة وكفاءة عالية".

وواصل: "حصلنا على هذه الجوائز عن أداء الوحدات خلال الربع الثاني من السنة في 2023، وكان الربع السنة الأول شهدت البحيرة مستشفى كفر الدوار العام فقط والتي حصلت على الجائزة الذهبية، وفي الربع الثاني ارتقت وحصلت على الجائزة البلاتينية، كما حصلت 3 مستشفيات أخرى على الجائزة الذهبية، وهي إيتاي البارود ورشيد وصدر دمنهور، وهناك على مستوى مصر 14 مستشفى حصلوا على هذه الجائزة معظمهم مستشفيات جامعية".
 

وزارة الصحة الصحة مستشفيات مستشفيات البحيرة الصحة والسكان

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