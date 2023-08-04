الصومال: القبض على 10 جواسيس يعلمون لصالح حركة الشباب الإرهابية

أعلن وزير الإعلام الصومالي داوود عويس، اليوم الجمعة أن جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال، ألقى القبض مؤخرا على أكثر من 10 أفراد تبين أنهم يعملون جواسيس للجماعة الإرهابية "الشباب" ضمن الأجهزة الحكومية التابعة للدولة.

أوضح وزير الإعلام الصومالي أن هناك بعض الأفراد المتورطين في هذا الملف، ولكنهم فروا وتطاردهم السلطات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن إرهابيان من حركة الشباب قتلا في انفجار أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على طول طريق إمداد رئيسي في مدينة شبيلي مساء أمس الخميس، وأسفر عن مقتل الشخصين المتورطين على الفور.