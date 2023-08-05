تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل القشطوطة بمذاق لا يقاوم وتكلفة اقتصادية.



المكونات:

كوب دقيق

نصف كوب سكر

4 بيضات كبار الحجم

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

فانيليا

رشة ملح



لعمل طبقة الكريمة:

كوب كريم شانتيه بودرة

كوب لبن (حليب) ساقع

لتر لبن (حليب) لتسقية الكيكة

للوجه:

مربى الحليب أو صوص التوفي

كريمة الفستق

فستق مجروش

فواكه

كريمة اللوتس

بسكويت اللوتس



طريقة التحضير:

طريقه التحضير

1- نخلط البيض بدرجة حرارة الغرفه مع السكر والفانيليا جيدا حتى يذوب السكر بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يصبح لونه فاتحا ويتكاثف الخليط.

2- نخلط المكونات الجافة الدقيق الييكنج بودر ورشة الملح، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من محسن الجيل حسب الرغبة مع الخليط، تصب في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بقليل من الدقيق.

نصب خليط الكيك وتدخل فرنا ساخنا على حرارة 180 على الشبكة حتى تنضج حوالي 25 إلى 30 دقيقة حسب درجة حرارة الفرن.

3- عند خروجها من الفرن نتركها تبرد وتسقى باللبن الساقع ونبدأ بتجهيز الكريمة.

نخلط اللبن البارد مع الكريم شانتي ويفرد فوق الكيك بشكل مستوٍ، وتدخل الثلاجة نصف ساعة قبل إضافة الصوصات المفضلة “كراميل - لوتس” أو فواكه الموسم، وتقطع حسب الرغبة.

ملحوظة: يمكن وضع الكيك على أرز بلبن ويقدم مثل الجاهز، وبألف هنا.