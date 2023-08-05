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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏احذر.. 4 مخالفات ترصدها الرادارات المتطورة الجديدة تعرف عليها

‏الرادارات الجديدة
‏الرادارات الجديدة

‏نشرت وزارة الداخلية رادارات متطورة الجديدة بعدد من المحاور الهامة لرصد المخالفين سواء كانوا من متجاوز السرعة المقررة أو تحدث في المحمول أو تناول اطعمه أثناء القيادة أو عدم ارتداء حزام الأمان.

وتستخدم في مصر تقنيات رادارات المرور لرصد وتسجيل المخالفات المرورية على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.

وتتمثل هذه التقنيات في استخدام أجهزة الرادار للكشف عن المركبات التي تتجاوز السرعة المحددة وتسجيل صورة للمركبة ورقم لوحة التسجيل.

وتستخدم المصالح المختصة في مصر أنواعًا مختلفة من رادارات المرور، بما في ذلك الرادارات الثابتة والمتنقلة.

وتتمثل مزايا الرادارات الثابتة في أنها تثبت في مواقع محددة وتعمل باستمرار للكشف عن المخالفات، بينما تعمل الرادارات المتنقلة وتنقل من مكان لآخر لتغطية مناطق مختلفة.

وتستخدم الرادارات المتنقلة في مصر عادة في الأماكن التي تشهد حركة مرور عالية وتتطلب مراقبة مكثفة، مثل الطرق السريعة والمحاور الحيوية .

ويتم نشر الرادارات المتنقلة عادة في الأوقات التي تشهد فيها زيادة في حركة المرور، مثل أوقات الذروة خلال الصباح والمساء.

يتم تنفيذ هذه التقنيات بالتعاون بين عدد من الجهات المختلفة في مصر، بما في ذلك الإدارة العامة للمرور والشرطة المصرية ووزارة الداخلية.

ويتم تحرير مخالفات المرور بناءً على الصور التي تم التقاطها بواسطة رادارات المرور، وتتضمن المخالفات غرامات مالية وفقًا للقانون المصري للمرور.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت رادارات مرورية ذات تقنية عالية الجودة ، وكذا كاميرات مراقبة في كافه الطرق والمحاور الحيوية بكافه المحافظات لرصد حركة السير والتعامل الفوري مع حوادث الطرق بشكل مباشر ، وكذا رصد أماكن الكثافات المرورية للتعامل معها .

 

الرادارات رادارات المرور رادارات مخالفات المرور وزارة الداخلية

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