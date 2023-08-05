انفجارات بمحيط سجن أيفين بإيران والسبب يعود للحرارة

أفاد القضاء الإيراني بأن حريقًا هائلًا نشب، بسبب الطقس شديد الحرارة في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واندلع الحريق لفترة وجيزة في الأراضي العشبية المحيطة بسجن إيفين ، مما أدى إلى تفجير ألغام أرضية في المنطقة الأمنية حول السجن .

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن الحريق تمت السيطرة عليه على الفور ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأضافت الوكالة أن "النيران امتدت إلى التلال المحمية حول سجن إيفين وتسببت في انفجار عدة ألغام".

ولم تذكر الوكالة أي خسائر بشرية أو تفاصيل عن نوع الألغام الأرضية.

