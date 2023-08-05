مأدبة غداء على شرف محافظ جنوب سيناء مع أعضاء السفارة المصرية بمسقط.. صور

لبى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء دعوة الغداء المقدمة من العقيد أركان حرب رامي عبد الوهاب النجار ملحق الدفاع المصري بسلطنة عمان والدكتورة أميرة محمد السيد وبحضور وفد رفيع المستوى من السفارة المصرية بسلطنة عمان ضم المستشار تامر صالح المستشار السياسي بالسفارة والمستشار خالد سالم المستشار السياسي بالسفارة ومنة ضياء القنصل سكرتير ثاني السفارة وعدد من أعضاء السفارة المصرية ورحب الجميع بالزيارة التي قام بها المحافظ لسلطنه عمان وأثنوا على مشاركته المشرفة والفعالة في المنتدى الثالث للسياحة والتراث بمدينة صلالة.



وأعرب المحافظ عن شكره على حفاوة الإستقبال مشيدا بجهود أعضاء السفارة المصرية ودعمه طوال مده الزيارة مؤكدا على اهميتها للتسويق لمدن جنوب سيناء السياحية، وكذا الإرتقاء بالعلاقات بين مصر وعمان ، وزيادة أوجه التعاون في عدد من المجالات السياحية والتجارية والثقافية ، كما تم عرض فليم عن انجازات الدولة المصرية بصوت كورال مدارس شرم الشيخ ، وعرض للإمكانات السياحية لمدن المحافظة وعلى رأسها شرم الشيخ.

مادبة غداء

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