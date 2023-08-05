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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيفية عمل دراسة الجدوى في دورة تدريبية بجامعة الوادى الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية عن كيفية عمل دراسة الجدوى  ضمن مبادرة الطالب المنتج، التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتدريب إسماعيل عبد الغافر مسئول المشروعات الصغيرة بجهاز المشروعات.

وتهدف الدراسة إلى فحص المعايير التي تمكن من تأكيد جدوى المشروع المقترح، مع مراعاة الجوانب المختلفة الجانب التجاري، والجدوى الفنية، والجدوى المالية والقانونية.

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وقال إسماعيل عبد الغافر، مسئول المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إن الهدف من دراسة الجدوى هو تقدير شروط تنفيذ المشروع لضمان قابليته للتطبيق، وتحدد دراسة جدوى المشروع أيضًا المشكلات أو العقبات المحتملة التي قد تعيق نجاحك، ويتم اعداد دراسة الجدوى وفقًا للمشروع المستهدف وجمهور العملاء والمكان وتختلف حسب الاهداف المطلوبة.

وأضاف، أنه لكى تتمكن من عمل دراسة جدوى للمشروع يجب أن يتم اتباع التالي: دراسة السوق وهى عبارة عن جمع بيانات ومعلومات من ارض الواقع تخص العملاء المستهدفين والمنافسين، الجدوى الفنية، وتختص هذه الدراسة بتحديد متطلبات تنفيذ المشروع مثل الماكينات والأدوات، دراسة الجدوى المالية ضمن متطلبات بدء اى مشروع وتحديد التكاليف الكلية له وكذلك الارباحة المتوقعة. 

التعليم والطلاب التضامن الاجتماعي الاجتماعى الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور صلاح هاشم الدكتور أحمد المشروعات الصغير ة التضامن الإجتماعي رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون التعليم والطلاب مستشار وزاره التضامن الاجتماعي

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