ريهام عبدالحكيم: مبسوطة من رد الفعل على حفلة العلمين.. فيديو

علقت الفنانة ريهام عبدالحكيم، على حفلتها بمهرجان العلمين الجديدة، قائله: "أنا مبسوطة جدا من رد الفعل وقابلنا أحلى جمهور".

وأضافت الفنانة ريهام عبدالحكيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مهرجان العملين حاجه مبهجة ومشرفة وسعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى للمهرجان"، لافته: "كنا حريصين على اختيار أغاني مناسبة لجو العلمين الساحل ويكون جو مبهج ومفرح".

وقالت : "أتشرف لما أكون مع المطرب مدحت صالح على مسرح واحد، وعمل دويتو معه شرف كبير لأي فنان لأن المطرب مدحت صالح تاريخ كبير".

