رمز حقيقي للاندماج | رئيس الفيفا: نهيلة بنزينة تبرهن إتاحة كرة القدم للجميع

حرص جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا علي مقابلة لاعبة المنتخب المغربي نُهيلة بنزينة المشاركة مع فريقها في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا وتأهلت إلي دور الــ16.



وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بإنستجرام :"لقد كان من دواعي سروري مقابلة نُهيلة بنزينة وتهنئتها هي وكامل الفريق المغربي مرة أخرى على أدائهم المميز وتأهلهم للدور النهائي لكأس العالم للسيدات 2023".



وأضاف:"نرى إنجازها بأنه ذو أهمية كبيرة حيث أنها أول لاعبة ترتدي الحجاب وتلعب في هذه البطولة - ويلخص ما وعدنا به دائمًا - فهي رمز حقيقي للاندماج، رمز يؤكد أن كرة القدم مفتوحة للجميع، رمز يؤكد بأننا ليس علينا دائمًا أن نُملي علي بقية العالم الكثير من الدروس، بل يجب أن نستمتع و نلعب ونفكر في هؤلاء النساء اللاتي يمثلن بلدانهن بقلوبهن و يمثلن شعوبهن".



وأوضح:"هن يرغبن في الاستمتاع بهذه الأجواء، وهذا يُعَدُّ مصدرًا للفخر بالنسبة لي كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أرى مثل تلك النماذج تحدث في كأس العالم للسيدات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".