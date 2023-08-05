الهلال السوداني يشكر مصر بسبب دوري أبطال إفريقيا

وجه مجلس إدارة نادي الهلال السوداني برئاسة هشام السوباط، رسالة شكر للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الموافقة على لعب مبارياته بدوري أبطال إفريقيا في مصر.

وقال نادي الهلال السوداني في بيان رسمي: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم على استجابته لطلب الهلال بالموافقة على خوض الأزرق مباراته في تمهيدي الأبطال الإفريقية بجمهورية مصر العربية”.

وأضاف: “ويؤكد الهلال أن الخطوة غير مستغربة من الأشقاء في مصر”.

واختتم: “وينوه النادي إلى أنه في حال تأهل الفريق إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية، فإن القاهرة ستكون الخيار الأمثل له لاحتضان مبارياته في المسابقة القارية”.