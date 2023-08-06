كريم ذكري: أتمنى عودة حسام عاشور مرة أخرى للأهلي

قال كريم ذكري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري السابق ، أن حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق يستحق العودة مرة أخري للقلعة الحمراء.

وقال كريم ذكري فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: حسام عاشور يستحق العودة من جديد للنادي الأهلي فى منصب إداري أو فني لأنه أعطي المارد الأحمر كثيرًا.

وأضاف: حسام عاشور يستحق العودة مرة أخري للأهلي وأتمني أن يتم ذلك.

قدم حسام عاشور الكثير للنادي الأهلي على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلي خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبي الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر، وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.