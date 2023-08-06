الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويستعد لهدم منزل في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين وأخذت قياسات منزل في قرية رمانة غرب مدينية جنين.

وقال وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي ارتقى أمس برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى تنفيذه عملية اطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا الرصاص.

وفي السياق ذاته، حولت سلطات الاحتلال منزل المواطن متوكل أبو بكر الى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن داهمته وحطمت محتوياته بالكامل، وأخضعت نجله مجد للتحقيق بعد أن استولى الجنود على هواتفهم المحمولة.