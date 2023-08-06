ضبط 3.5 طن سماد يوريا ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 45 ) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و ( 250 ) كيلوجرام ، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا ،و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 24 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها 1 طن و ( 200 ) كيلوجرام ، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر .

كما تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 12 ) قاروصة سجائر ، باجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة ، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر ، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

هذا وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير المحضر رقم 11119 لسنة 2023 جنح ههيا لتجميع عدد ( 18 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء ولادارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص والمحضر رقم 11117 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل.

كما تم تحرير المحضر رقم 11118 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.