عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

بعد 36 ساعة فقط ..أب
بعد 36 ساعة فقط ..أب وأم يتخلوا عن ابنهم لسبب صادم

أثارت واقعة تخلى أب يدعى جونو لانكستر ، بالغ من العمر 38 عامًا ، الكثير من الجدل حيث تخلى عنه والده عندما رأى وجهه حيث ولد بحالة وراثية تؤثر على مظهره ، ليهجره والديه بعد 36 ساعة فقط من ولادته ، وتركه وحده في المستشفى.


جونو لانكستر ، 38 عاما ، ولدت بمتلازمة تريشر كولينزوهي حالة ناتجة عن طفرة في جين معين تمنع العظام والأنسجة في وجه الشخص من التطور بشكل صحيح.

وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة ، تؤثر الحالة الخلقية على ما بين 1 من كل 10000 و 1 من كل 50000 فرد من عامة السكان.

ووفقا لموقع .express.co.uk كشف جونو كيف هجره والديه بعد 36 ساعة فقط من ولادته ، وتركه وحيدًا في المستشفى وفي رعاية الخدمات الاجتماعية الذين أجبروا بسرعة على إيجاد منزل له.

يقضي الآن الكثير من وقته كمتحدث تحفيزي ، حيث يلقي محاضرات لمجموعة من المجموعات التي تحرص على سماع المزيد عن قصته الرائعة ، من التلاميذ الصغار في المدرسة ، إلى الأشخاص الذين قد يشعرون غالبًا بالعزلة أو التهميش عن المجتمع.

حالة وراثية الخدمات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

موضوعات متعلقة

يوم ميلاده وقبل وفاته.. صورة لأب وطفله تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

شركة تدفع لموظف أضعاف راتبه بالخطأ.. شاهد ماذا فعل

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

مازال في العمر بقية.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر السلام

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ