بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

أثارت واقعة تخلى أب يدعى جونو لانكستر ، بالغ من العمر 38 عامًا ، الكثير من الجدل حيث تخلى عنه والده عندما رأى وجهه حيث ولد بحالة وراثية تؤثر على مظهره ، ليهجره والديه بعد 36 ساعة فقط من ولادته ، وتركه وحده في المستشفى.



جونو لانكستر ، 38 عاما ، ولدت بمتلازمة تريشر كولينزوهي حالة ناتجة عن طفرة في جين معين تمنع العظام والأنسجة في وجه الشخص من التطور بشكل صحيح.

وفقًا للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة ، تؤثر الحالة الخلقية على ما بين 1 من كل 10000 و 1 من كل 50000 فرد من عامة السكان.

ووفقا لموقع .express.co.uk كشف جونو كيف هجره والديه بعد 36 ساعة فقط من ولادته ، وتركه وحيدًا في المستشفى وفي رعاية الخدمات الاجتماعية الذين أجبروا بسرعة على إيجاد منزل له.

يقضي الآن الكثير من وقته كمتحدث تحفيزي ، حيث يلقي محاضرات لمجموعة من المجموعات التي تحرص على سماع المزيد عن قصته الرائعة ، من التلاميذ الصغار في المدرسة ، إلى الأشخاص الذين قد يشعرون غالبًا بالعزلة أو التهميش عن المجتمع.