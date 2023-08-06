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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. وكولر يتحفظ على عودة هذا اللاعب للأهلي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب شاب بالأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، صفقات نادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية للموسم المقبل. 

وقال عبر تصريحات إذاعية: “لاعب شاب بالأهلي مفاجأة يسعى بيراميدز لضمه، بعدما لمع في آخر فترة وليس محمد نصير”. 

 

كولر يتحفظ على عودة هذا اللاعب للأهلي| تفاصيل

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “كولر  يتحفظ على عودة محمد شكري للأهلي في الموسم المقبل”.

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، محاولات نادٍ جديد في ضم اللاعب أشرف بن شرقي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “المصري البورسعيدي يدخل السباق للتعاقد مع أشرف بن شرقي الموسم المقبل”.

أبرز العناوين أحمد حسن أشرف بن شرقي الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الانتقالات الصيفية المصري البورسعيدي صفقات وسائل التواصل الإجتماعي

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سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

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