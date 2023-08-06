بتولع لهذا السبب.. هيونداي تستدعي 50 ألف سيارة جديدة | تفاصيل

استدعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية من خلال فروعها بالولايات المتحدة الأمريكية عد محود من سياراتها الجديدة من طراز هيونداي باليسادي موديل 2023 و 2024 ، وسيارة هيونداي توسان وسوناتا وإلنترا وكونا موديل 2023 .

شركة السيارات هيونداي الكورية الجنوبية

شركة السيارات هيونداي الكورية الجنوبية

وكشفت هيونداي عن سبب الاستدعاء لبعض طرازاتها وهو أن هناك مشكلة في وحدة التحكم الإلكتروني بمضخة الوقود، وأعلنت الشركة عن استدعاء الطرازات التي حددتها لان هذه المشكلة تعمل علي زيادة حرارة السيارة وزيادة حرارة وحدة التحكم بشكل مفاجئ، ويمكن أن يؤدي ذلك الي اشتعال السيارة وهي متوقفة عن العمل .

شركة السيارات هيونداي الكورية الجنوبية



وقررت أيضًا كيا الأمريكية التابعة لـ هيونداي موتور استدعاء 39.765 ألف سيارة من طرازات سول وسبورتاج موديل 2023 وسيارة سيلتوس موديل 2023 و2024 بسبب نفس المشكلة الفنية والتي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال النار في السيارات وهي متوقفة أيضًا.

شركة السيارات هيونداي الكورية الجنوبية

وسيقوم موزعو الشركتين بفحص واستبدال وحدة التحكم في المضخة مجانًا، وبالتالي يجب علي ملاك هذه الطرازات من السيارات أن يقوموا بترك سياراتهم في إمكان مفتوحة لحين إصلاحها، وذلك للحفاظ علي حياتهم وحياة المواطنين .