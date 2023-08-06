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برلمان

النائب أيمن محسب: الدولة بذلت جهودا ضخمة لتعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب - عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودا ضخمة في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوي وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تبنت عددا من الخطط الاستراتيجية لتطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة وأسطولها البحري، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية.

وقال "محسب"، فى بيان صحفى له، إن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، موضحاً أن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط، وزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن والتى تصل إلى 120 سفينة. 

وأضاف أن قناة السويس أصبحت من واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في عام 2014 ذهبت جميع التقارير العالمية المتخصصة إلى ركود مستمر في إيرادات قناة السويس، بسبب تراجع حركة مرور السفن، لكن بفضل الاستراتيجية التى اتبعتها الحكومة لتطوير القناة ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة خلالها، لافتا إلى أن إنشاء قناة جديدة موازية كان له دور هام في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل قناة السويس القديمة، بما يقلل من زمن عبور السفن المارة، ويزيد من قدرة القناة الاستيعابية لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل.

وشدد النائب أيمن محسب، على نجاح قناة السويس في رفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي، بما يعرقل أى محاولات للتفكير في قنوات بديلة، لتيسير خطوط الإمداد العالمية،  فالقناة هي أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مؤكدا أن القناة الجديدة تعكس قدرة الإرادة المصرية على تحقيق إنجازات قياسية، حيث تم إنشاء القناة الجديدة في 12 شهرا فقط، وبتمويل ذاتي عن طريق البنوك المحلية، واستطاعت هيئة قناة السويس خلال 8 أيام فقط الحصول على تمويل من جيوب المصريين بلغ 64 مليار جنيه.

قناة السويس النقد الأجنبي الاستثمار الأزمات العالمية

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