عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

أخيرا واتساب يحمي
أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين..اع

قام مؤخرًا تطبيق واتساب WhatsApp، الذي تمتلكه شركة "ميتا"، بإدخال العديد من الميزات الجديدة، حيث قامت الشركة بإعادة العمل على واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، وتم إطلاق واجهة المستخدم الجديدة مؤخرًا من خلال تحديثات النظام التجريبي. وبجانب ذلك، تعمل الشركة على ميزة أمان جديدة. 

وفقًا للمسرب الشهير WABetaInfo، يهدف التحديث لإصدار 2.23.16.15 إلى تعزيز أمان حساب المستخدم، باستخدام عناوين البريد الإلكتروني، على الرغم من أن التفاصيل المحددة لم يتم الكشف عنها بعد.

 

استخدام البريد الإلكتروني لتعزيز أمان واتساب

 

في وقت سابق من هذا العام، قام واتساب بإدخال ميزات أمان مختلفة، مثل الحماية من نقل غير مصرح به للحسابات إلى أجهزة مختلفة، والدفاع ضد برامج البريد الإلكتروني الخبيثة التي تستغل واتساب، وتبسيط التحقق من رمز الأمان من خلال رموز آلية، مما يظهر التزامها بأمان المستخدم.

ميزة جديدة في واتساب هتقلب جروبات أعياد الميلاد والأفراح.. تعرف عليها

يشير التحديث الجديد للنسخة التجريبية إلى نية واتساب لإدخال ميزة أمان مرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين، ما يضيف طبقة إضافية من الحماية. ستكون هذه الميزة اختيارية ومستقلة عن عملية التحقق المرحلي المكونة من خطوتين، والتي تستخدم أيضًا عناوين البريد الإلكتروني.

على الرغم من أن التفاصيل حول كيفية اختلاف هذه الميزة الجديدة عن العملية الحالية لم تُكشَف بعد، يبدو أنها أداة واعدة لحماية حساب المستخدم والتحقق في حالات محددة. لا تزال ميزة الأمان المستندة إلى البريد الإلكتروني قيد التطوير وسيتم إطلاقها في التحديث التجريبي لتطبيق لواتساب في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الإصدار  الأخير من واتساب شعارات متحركة وميزة جديدة لإنشاء جروبات توفر الوقت. كما قامت الشركة أيضًا بإطلاق ميزة رسائل الفيديو المشابهة لخدمة رسائل الصوت، وبدأ إطلاق نسخة واتساب لساعات Wear OS الذكية.

واتساب WhatsApp ميتا البريد الالكترونى WABetaInfo أحدث مزايا واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

اجتماع طارئ الآن لمجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة الأزمات

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

موضوعات متعلقة

لأصحاب الرواتب القليلة.. أرخص تكييف سبليت 2.25 حصان في مصر

ببلاش.. أفضل موبايل سامسونج بسعر اقتصادي في مصر

تحذير من النصابين.. ازاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

بنص سعر Apple Watch.. أحدث ساعة ذكية بشحن يمتد إلى 10 أيام

ابعد عن iPhone 15 وخليك في 14.. اعرف السبب

الهاتف الأفضل مبيعا.. عرض على موبايل شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

المنافس لسامسونج وOppo.. موبايل Infinix بسعر 2200 جنيه فقط

آيفون الغلابة.. موبايل Realme C53 بنفس التصميم وسعر رخيص جدا

ترشيحاتنا

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوي بأخبار الإخوان

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

مسيرة عطاء.. ماذا حقق الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. مادلين طبر تثير الجدل بوصلة رقص

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ