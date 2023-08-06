أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

قام مؤخرًا تطبيق واتساب WhatsApp، الذي تمتلكه شركة "ميتا"، بإدخال العديد من الميزات الجديدة، حيث قامت الشركة بإعادة العمل على واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، وتم إطلاق واجهة المستخدم الجديدة مؤخرًا من خلال تحديثات النظام التجريبي. وبجانب ذلك، تعمل الشركة على ميزة أمان جديدة.

وفقًا للمسرب الشهير WABetaInfo، يهدف التحديث لإصدار 2.23.16.15 إلى تعزيز أمان حساب المستخدم، باستخدام عناوين البريد الإلكتروني، على الرغم من أن التفاصيل المحددة لم يتم الكشف عنها بعد.

استخدام البريد الإلكتروني لتعزيز أمان واتساب

في وقت سابق من هذا العام، قام واتساب بإدخال ميزات أمان مختلفة، مثل الحماية من نقل غير مصرح به للحسابات إلى أجهزة مختلفة، والدفاع ضد برامج البريد الإلكتروني الخبيثة التي تستغل واتساب، وتبسيط التحقق من رمز الأمان من خلال رموز آلية، مما يظهر التزامها بأمان المستخدم.

يشير التحديث الجديد للنسخة التجريبية إلى نية واتساب لإدخال ميزة أمان مرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين، ما يضيف طبقة إضافية من الحماية. ستكون هذه الميزة اختيارية ومستقلة عن عملية التحقق المرحلي المكونة من خطوتين، والتي تستخدم أيضًا عناوين البريد الإلكتروني.

على الرغم من أن التفاصيل حول كيفية اختلاف هذه الميزة الجديدة عن العملية الحالية لم تُكشَف بعد، يبدو أنها أداة واعدة لحماية حساب المستخدم والتحقق في حالات محددة. لا تزال ميزة الأمان المستندة إلى البريد الإلكتروني قيد التطوير وسيتم إطلاقها في التحديث التجريبي لتطبيق لواتساب في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الإصدار الأخير من واتساب شعارات متحركة وميزة جديدة لإنشاء جروبات توفر الوقت. كما قامت الشركة أيضًا بإطلاق ميزة رسائل الفيديو المشابهة لخدمة رسائل الصوت، وبدأ إطلاق نسخة واتساب لساعات Wear OS الذكية.